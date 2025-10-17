Este fin de semana cominza el Torneo Regional Federal Amateur en el que tendran participación tres equipos sampedrinos, una cantidad récord para el fútbol local.

Ads

Independencia, el último campeón del torneo local, debuta este domingo contra Mitre desde las 18.00 en el Estadio Municipal. Ambos cuadros, conforman el grupo 7 junto a General San Martín de Pérez Millán y Paraná de San Nicolás.

‘’Coco'' Espíndola dirige a Independencia en su primer TRFA.

Para afrontar el certamen, la I ya realizó dos incorporaciones, ambas del fútbol local. Genaro Novaro, volante que estaba jugando en Defensores Unidos, se sumó al plantel junto al delantero Renzo Servin, que se encontraba en Agriculotres.

Ads

Independencia buscó sumar también a dos jugadores del fútbol nicoleño pero por negativa de su club, ambos pases se cayeron y no se pondran la auriazul para este Regional.

Gerardo ‘’Coco'' Espíndola mantiene a la base del plantel campeón y reincorpora a Emiliano Maidana, central que disputó la Copa de Clubes y el Torneo Apertura. Desde el cuerpo técnico toman este torneo ‘’como un desafío'' con el objetivo de seguir dandole rodaje al equipo aunque la prioridad ‘’está puesta en el torneo local'', aseguraron.

Ads

Puede interesarte