Independencia se refuerza con jugadores del fútbol local para el Torneo Regional Federal Amateur
Genaro Novaro y Renzo Servin se sumaron a la I para disputar el certamen regional que comienza este domingo y en el que en el debut se enfrenta a Mitre.
Este fin de semana cominza el Torneo Regional Federal Amateur en el que tendran participación tres equipos sampedrinos, una cantidad récord para el fútbol local.
Independencia, el último campeón del torneo local, debuta este domingo contra Mitre desde las 18.00 en el Estadio Municipal. Ambos cuadros, conforman el grupo 7 junto a General San Martín de Pérez Millán y Paraná de San Nicolás.
Para afrontar el certamen, la I ya realizó dos incorporaciones, ambas del fútbol local. Genaro Novaro, volante que estaba jugando en Defensores Unidos, se sumó al plantel junto al delantero Renzo Servin, que se encontraba en Agriculotres.
Independencia buscó sumar también a dos jugadores del fútbol nicoleño pero por negativa de su club, ambos pases se cayeron y no se pondran la auriazul para este Regional.
Gerardo ‘’Coco'' Espíndola mantiene a la base del plantel campeón y reincorpora a Emiliano Maidana, central que disputó la Copa de Clubes y el Torneo Apertura. Desde el cuerpo técnico toman este torneo ‘’como un desafío'' con el objetivo de seguir dandole rodaje al equipo aunque la prioridad ‘’está puesta en el torneo local'', aseguraron.
