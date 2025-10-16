Furor por Sofía Agustina: la reconocida tiktoker e influencer visitó San Pedro
Con casi 700 mil seguidores en TikTok, la influencer visitó la ciudad y convocó a decenas de adolescentes que se acercaron para saludarla, sacarse fotos y compartir un momento con ella. “Me trataron superbién, el amor de la gente me encanta”, dijo a La Opinión.
Este jueves por la tarde, una multitud de jóvenes se reunieron en la plaza Constitución para recibir a la tiktoker e influencer, Sofía Agustina.
La joven llegó a nuestra ciudad a "pasar unos días" en casa de amigos y decidió hacer una juntada para sacarse fotos y conocer a sus seguidores.
La influencer utiliza como plataforma principal la red Tiktok, donde cuenta con casi 700 mil seguidores y más de 33 millones de me gustas.
"Me trataron superbién en San Pedro, el amor de la gente me encanta, me siento muy feliz", dijo la joven a La Opinión.
