Este jueves por la mañana fue presentado en Vuelta de Obligado el nuevo subdelegado de la localidad, el joven militante Juan Cruz Gajate, de la agrupación Grito de Corazón, que conduce a nivel nacional Maia Daer, hija del sindicalista Héctor Daer.

Gajate fue presentado oficialmente este jueves en Vuelta de Obligado por Luciano Arias, exsecretario de Coordinación que ahora conduce Desarrollo Económico y que sigue con responsabilidades sobre las delegaciones municipales en las localidades.

El joven mantuvo una reunión con Hugo Borda, empleado municipal a cargo de la subdelegación y que ya había renunciado varias veces, para comenzar la transición y ponerse al tanto de las cuestiones operativas.

El secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito, también acompañó la presentación de Juan Cruz Gajate, que la semana que viene mantendrá una reunión con la Comisión de Fomento del pueblo.

El flamante funcionario comenzó a tomar conocimiento de las tareas que tendrá a su cargo, el personal disponible, los expedientes en marcha para formalizar el traspaso.

El mes que viene el paraje histórico recordará para todo el país un nuevo aniversario del combate de 1845 por el que se conmemora el Día de la Soberanía nacional.

Oriundo de Gobernador Castro y militante peronista cercano a dirigentes del massismo y de La Cámpora, Juan Cruz Gajate coordina en esa localidad el centro social Rueda la Rueda, con importante presencia territorial.

La subdelegación de Vuelta de Obligado depende de la delegación municipal de Gobernador Castro que conduce Ernesto Luchessi, donde la lista de Fuerza Patria se impuso por casi el doble por sobre la de Ariel Rey.

Para el cierre de las elecciones legislativas, en medio de la disputa entre el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y La Cámpora, Gajate apareció como segundo candidato en la lista de la agrupación de Máximo Kirchner y Tamara Vlaeminck que luego no compitió.

Cuando apareció Matías Monfasani en la lista de Salazar y renunció porque lo habían puesto “de arriba” y sin su consentimiento, el nombre de Juan Cruz Gajate fue uno de los propuestos para la nómina.