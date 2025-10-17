Un caso de “piratería” en el río Paraná puso en alerta a la zona norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa F, después de que un buque de bandera paraguaya fuera abordado por delincuentes.

El caso no reviste antecedentes, pero a nadie asombra que en el curso de un río, con muchos “puntos negros” para el delito, se concreten estas operaciones.

El 1 de octubre pasado el buque BM Rosa, de bandera paraguaya, que cubría el trayecto Buenos Aires-Asunción, fue asaltado en el km 340, próximo a San Nicolás.

Cerca de las 3.00 de la madrugada, en una de las recorridas habituales sobre la cubierta, entre los contenedores que transportaba fueron divisados unos sujetos que inmediatamente emprendieron la huida y saltaron hacia una pequeña embarcación que estaba amarrada al costado del casco del buque.

Una motobomba y diferentes elementos fueron el botín de los “piratas del río”, que raudamente lograron desaparecer del lugar.

Tras el hecho, y considerando que la Hidrovía tiene varios puntos de inseguridad, con antecedentes por contrabando y narcotráfico, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, pusieron en alerta “a todas las prefecturas de la zona: San Nicolás, San Pedro, Zárate, Campana”.

En declaraciones a La Nación, la ministra señaló: “No habíamos visto este tipo de abordaje con piratas”, y agregó: “Estamos, a partir de esto que sucedió, estudiando esta metodología, cómo fue el abordaje, de dónde salieron”.

La Hidrovía significa 3400 kilómetros, de los que 1700 son navegables sobre territorio argentino, con diferentes calados.

Sólo desde los puertos locales salen el 80 % de las exportaciones, dato que refleja la intensidad del tráfico fluvial, principalmente en época de cosecha. También opera Paraguay, principalmente con barcazas, visibles cuando atraviesan nuestra jurisdicción.