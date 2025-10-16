En La Opinión & Sin Galera queremos saber qué ocurre en el mundo laboral. Los reportes indican que las personas no consiguen empleo, pero los empleadores tampoco consiguen empleados.

La encuesta generó un intenso debate entre los lectores. Algunos aseguran que “trabajo hay, pero faltan ganas”, mientras que otros señalan los bajos sueldos, la falta de oportunidades y los abusos laborales como principales causas del problema.

Walter expresó: “Trabajo hay, lo que no hay es gente con ganas de laburar. Quieren trabajar una semana y volverse millonarios. Sobra gente sin cultura del trabajo” y Nicolás afirmó: "No hay gente con ganas de trabajar, prefieren los planes. Es lo que dejó la década ganada”.

Santiago consideró: “Trabajo siempre hay, lo que no hay es gente con ganas de aprender”.

Graciela indicó: “En San Pedro es difícil conseguir empleo. Muchos piden experiencia y me parece perfecto, pero también deberían darle la oportunidad a quienes no la tienen. Nadie nace sabiendo ni muere sin saber”.

“Muchos lugares piden experiencia para ahorrarse enseñar y ser más rápidos. Y si con suerte conseguís un trabajo es por dos mangos y más de nueve horas. Trabajo no hay y oportunidades tampoco", dijo Maitén y Maru expicó: “Lo que no hay son buenos sueldos".

Triana refirió: "No hay empleadores que paguen como corresponde. Por eso la gente no acepta trabajar para alguien y apuesta a un emprendimiento, aunque sea vender medias. Te deja más que ir a laburar nueve horas para un sinvergüenza que te paga 2.000 pesos la hora con suerte. Es la realidad”.

¿Es difícil conseguir trabajo en San Pedro?, ¿Cuál pensás que es el principal motivo de esta problemática? ¡Enviá tu opinión!

Juan contó: “Trabajo hay, lo que pasa es que no quieren pagar nada. Son unos ratones” y Elisabet estuvo de acuerdo: “Se abusan con las horas y te pagan migajas. Eso no es trabajo, ¡es explotación!”

Mariana consideró: “Hay que ver cuánto pagan también. Dicen que hay trabajo, pero por miseria no va nadie. Y te piden hasta el grupo sanguíneo. Está bien, pero también hay que dar oportunidades, no todos tenemos estudios”.

“¿Dónde hay trabajo? Porque yo salí a buscar, dejé currículum en varios lugares y nada. Es verdad que piden experiencia, y así le quitan chances a quienes sí quieren laburar. También falta que den más posibilidades: hacen obras turísticas para llenar bolsillos, pero no piensan en los jóvenes que quieren estudiar o progresar y no tienen ni para el colectivo", preguntó Camila.

Melany describió: “Lamentablemente hay una gran escasez de trabajo. Muchos con secundario terminado reparten currículums por todos lados. ¿Quién quiere ir a limpiar una casa por 2.000 pesos la hora o trabajar en un geriátrico por 100 mil al mes? Los empleadores te piden experiencia, manejo de redes, mil cosas más, y no dan oportunidad de aprender. Te hacen laburar 10 horas y te pagan dos mangos. Por eso hay tantos emprendedores que prefieren vender por cuenta propia. En San Pedro nadie habla de generar laburo, sólo de turismo, y hasta eso está en decadencia".

Liliana contó su experiencia: “Te pagan miseria. Busco trabajo de limpieza y no encuentro”.

Nabila cerró: “Así como hay empleadores que se aprovechan de la falta de trabajo, también hay trabajadores que no sirven para el puesto que ocupan. En muchos lugares falta empatía, educación y compromiso en la atención al público".