El remate de la clínica San Pedro quedó envuelto en una maraña judicial producto de la aparición de la empresa a último momento para saldar la deuda del reclamo indemnizatorio que derivó en la subasta y suspender así los efectos de la adquisición del edificio por parte del postor que presentó la mejor oferta.

La empresa pagó casi 6 millones de pesos a la empleada que había obtenido el fallo favorable que, ante el incumplimiento y la declaración de rebeldía, provocó la decisión de rematar el edificio para hacer frente a esa deuda.

Cuando quedaban pocos días para que termine la subasta virtual, el abogado Diego Maggi se presentó en nombre de los accionistas de la clínica para hacer efectivo el depósito de la deuda, los intereses y las costas fijadas.

El poder estaba firmado por la presidenta del directorio, identificada como Georgina Beatriz Enz, de 51 años, domiciliada en la ciudad de Roldán, en el Gran Rosario.

Los depósitos a la cuenta judicial fueron hechos desde el banco ICBC por Gabriel Hanna, cara visible en San Pedro de los accionistas.

La transferencia de pago al profesional martillero que intervino se hizo a nombre de Edgardo Adrián Muntané. Ese depósito fue denunciado por el perito, porque todavía no había sido regulado ni ordenado por el Tribunal.

Mientras tanto, la puja de los postores seguía. El lunes a las 12.30, uno de los oferentes se adjudicó el remate con una oferta de casi 453 millones de pesos. Sin embargo, a las 14.00 el juez Toraf, del Tribunal Laboral 3, resolvió aceptar el pago de la empresa y dejar sin efecto la subasta.

Como esa suspensión fue notificada cuando la subasta ya tenía un comprador ganador, el juez decidió imponer a la empresa Clínica Privada San Pedro S. A. el pago de "la suma equivalente a una vez y media del monto de la seña".

La seña es del 10 por ciento del total de la subasta, por lo que "una vez y media" representa el 15 por ciento de esos 453 millones de pesos, es decir casi 68 millones que la clínica debe pagar para que quede firme el sobreseimiento y el fin del caso.