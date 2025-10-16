El Registro Nacional de las Personas (Renaper) emitió una alerta sobre un lote de pasaportes argentinos que presentan defectos en su tinta de seguridad.

Esta situación puede ocasionar inconvenientes en los controles migratorios, especialmente al intentar validar el documento en los escáneres de los aeropuertos.

Los problemas derivados se deben a un lote de tinta defectuosa suministrado por un proveedor alemán, con errores que no son visibles a simple vista. Se estima que entre 5.000 y 6.000 pasaportes están potencialmente afectados, aunque la revisión abarca más de 200.000 documentos.

Entre éstos, varios sampedrinos fueron informados al respecto. Se trata de quienes han contratado viajes de placer al exterior, que carecían de este documento, y que ahora deben acercarse hasta uno de los sitios habilitados para verificar si necesitan una revisión del mismo.

Los centros habilitados más cercanos a nuestra ciudad, que están disponibles las 24 horas, son:

*Aeroparque Jorge Newbery (CABA): disponible todos los días las 24 horas.

*Aeropuerto Internacional Ezeiza (PBA): disponible todos los días las 24 horas.

*Buquebus Puerto Madero (CABA): disponible de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados, domingos y feriados de 9 a 19

*Aeropuerto Internacional Rosario (Santa Fe): disponible de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados y domingos de 9 a 19.

Para facilitar la identificación de los documentos que podrían ser problemáticos, el RENAPER ha habilitado un chatbot en WhatsApp, accesible al número +54 9 11 5126 1789. Los ciudadanos pueden ingresar su número de pasaporte para verificar si necesitan una revisión.

Las series de pasaportes posiblemente afectados comprenden los lotes de AAL314778 a AAL346228, de AAL400000 a AAL607599, y de AAL616000 a AAL620088.