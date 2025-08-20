Lo que importa - Miércoles 20 de agosto de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Ruta del cobre: revocaron la falta de mérito de Panizza y Andriola, por lo que ahora irán a juicio
Aprobaron la contratación de una empresa de limpieza para el Hospital, pero no trataron la de seguridad
Elecciones 2025: comienza la capacitación virtual de las autoridades de mesas
Convocan a familias para adoptar a dos hermanas que desean permanecer unidas y vivir en familia
Rivas pide informe por las campañas contra la ludopatía juvenil
La Federación Argentina de Periodistas Deportivos irá a la AFA por la agresión a Augusto Azimonti
Los mágicos libros de Zeque Bracco en PosData: "Campeón", "En el silencio del bosque" y "Animaladas ¡Puaj!"
Siguen las quejas por la nueva Terminal de Ómnibus: "Todo destruido, nada que ver con lo que prometieron"
Canotaje: Náutico campeón por equipos del Argentino de Mediofondo
Pagos ANSES:
Hoy miércoles cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminados en 8 y con DNI terminados en 9 mañana jueves.
-Asignación Universal por Hijo hoy miércoles con documentos terminados en 7, mañana jueves en 8 y el viernes en 9.
—------------------------------
CLIMA:
Cielo algo cubierto, mejorando por la tarde. Temperatura máxima 19°, viento del sector Oeste a 56 km.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Pellegrini 1.045
Avenida Sarmiento 390
Mitre 2.885
—--------------------------
El sábado en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi que se emite de 9 a 13 hs. por nuestro canal de YouTube sin galera lili berardi y en el vivo de Facebook Sin Galera premiamos a los suscriptores o socios de La Guía Club.
Respondé a la consigna por whatsapp al 3329 479958
Si sos suscriptor de La Opinión o socio de La Guía Club, ya estás participando.
Espera el llamado de Lilí.
Espera por wsp el link de nuestro programa todos los sábados
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
-Suscribite al canal de Youtube y forma parte de nuestra comunidad.
• incorporate a La Guía Club 3329 569378
-En instagram: Sin Galera, La Opinión y La Opinión Deportes
-También en Tik Tok y Facebook
-Siempre atentos en el 4-20-100
-En nuestro sitio web suscríbete y lee el material periodístico exclusivo.
-Y si te dimos una mano, ahora es tu turno.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando éste servicio. https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
—------------------------------------------------
Auspician Lo Que Importa:
Vía Costa, Hospital Privado SADIV, La Jabonera, Hidráulica Biscia, Gran Paraná, Sindicato de Empleados de Comercio, Rapicuotas, Obra Social del Personal del Papel, Cartón y Químicos, Supermercado VEA, Rey Distribución, Pardo Hogar, Estudio Jurídico Dra. Sofía Sanjurjo,Espacio Bambú, coach Dalmy Butti,Viva el Pollo 5, La Delfina restó.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión