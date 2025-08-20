Ruta del cobre: revocaron la falta de mérito de Panizza y Andriola, por lo que ahora irán a juicio

Aprobaron la contratación de una empresa de limpieza para el Hospital, pero no trataron la de seguridad

Elecciones 2025: comienza la capacitación virtual de las autoridades de mesas

Convocan a familias para adoptar a dos hermanas que desean permanecer unidas y vivir en familia

Rivas pide informe por las campañas contra la ludopatía juvenil

La Federación Argentina de Periodistas Deportivos irá a la AFA por la agresión a Augusto Azimonti

Los mágicos libros de Zeque Bracco en PosData: "Campeón", "En el silencio del bosque" y "Animaladas ¡Puaj!"

Siguen las quejas por la nueva Terminal de Ómnibus: "Todo destruido, nada que ver con lo que prometieron"

Canotaje: Náutico campeón por equipos del Argentino de Mediofondo

Pagos ANSES:

Hoy miércoles cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con DNI terminados en 8 y con DNI terminados en 9 mañana jueves.

-Asignación Universal por Hijo hoy miércoles con documentos terminados en 7, mañana jueves en 8 y el viernes en 9.

—------------------------------

CLIMA:

Cielo algo cubierto, mejorando por la tarde. Temperatura máxima 19°, viento del sector Oeste a 56 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1.045

Avenida Sarmiento 390

Mitre 2.885

—--------------------------

