A partir de este jueves 21 de agosto se capacitará a las autoridades de mesa para las elecciones del 7 de septiembre en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Este programa formativo busca preparar a los responsables de cada mesa electoral. Podrán hacerlo en forma virtual hasta el 5 de septiembre, informó el portal LaNoticia1.com.

Si bien se anunció que habrá instrucciones presenciales, aún se desconoce cuándo se llevará cabo en San Pedro.

Los ciudadanos designados están recibiendo la notificación por medio de un correo electrónico. Ya no es el Correo Argentino quien tiene la función.

Para ello, desde la Justicia Electoral se ha facilitado la tarea a través de una página en internet. De igual manera, por la web podrán excusarse de participar.

Los titulares de cada mesa deberán inscribirse en https://capacitacionelectoral.gob.ar (sección "Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires") y consultar los cursos disponibles por municipio en https://www.padron.gob.ar/cne_turnos

Quienes tengan la responsabilidad de conducir cada una de mesas recibirán 40 mil pesos por ejercer el cargo y otros $ 40 mil por realizar el curso.

La Justicia Electoral adelantó que esta modalidad se repetirá para las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde se usará por primera vez la Boleta Única Papel (BUP).

