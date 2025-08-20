En la última sesión del Concejo Deliberante fueron tratados los expedientes relacionados con la contratación de empresas para limpieza y seguridad del Hospital, dos licitaciones a las que había convocado el Ejecutivo y que tuvieron un solo oferente en cada caso.

Como establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, ante la única oferta de una licitación, el contrato de adjudicación debe ser aprobado por el Concejo.

Ello ocurrió sólo en el caso de la limpieza y gracias al voto doble del presidente, puesto que la oposición rechazó la iniciativa. En el caso de la seguridad, el proyecto volvió a comisión sin tratamiento.

El servicio de limpieza fue adjudicado a la empresa CM Lider Group S. A., radicada en San Pedro, con un presupuesto total por dos años de 302.280.00 pesos, unos 12,5 millones por mes.

"Hemos analizado y nos han comentado cómo esto genera una protección a la salud, tanto a los pacientes como a todo el personal", dijo la presidenta del bloque oficialista, Candelaria Cuscuela.

La concejala, que además preside la comisión de Peticiones a la que habían convocado a la directora del Hospital Isabel Carrasco y a la secretaria de Salud María Vargas, aseguró que "es necesario seguir manteniendo un servicio de estas características".

Desde la UCR, Paola Basso dijo que "hay irregularidades muy notorias en este expediente" y señaló: “La doctora Carrasco nos manifestó que hace ocho meses que la empresa está trabajando en el Hospital, por lo que nos encontramos que la empresa ya estaba trabajando en cuando el expediente llegó al Concejo".

"No sólo eso, la apertura de sobres fue el 4 de abril de 2025, es decir que la empresa estaba trabajando desde antes, entonces ya se sabía quién iba a ganar la licitación", cuestionó.

"A la ya abultadísima planta de personal se agregan tercerizaciones de servicios de forma constante. Esta contratación va a significar una erogación de 12,5 millones de pesos al mes. Dada la poca transparencia en el manejo del expediente, no podemos acompañar", dijo la concejala radical.

Por su parte, el también opositor Martín Rivas, del bloque Acuerdo Ciudadano, recordó que "hay un pedido de informe sin contestación desde agosto del año pasado, sobre la anterior empresa, Global Corp, para que nos ilustren sobre las funciones que cumplía, por qué se contrataba personal externo, por qué no podían capacitar a los empleados municipales".

El expediente fue aprobado tras el desempate del presidente Pablo Vlaeminck, es decir sólo con los votos del oficialismo que representa al intendente Cecilio Salazar.

Luego tenían que tratar la contratación de la empresa Riesgo Cero para el servicio de seguridad del Hospital, pero decidieron devolver el expediente a la comisión de Peticiones, a pesar de que tenía dictamen favorable y estaba todo listo para aprobarlo.

Fue el concejal del bloque Pro Libertad Diego Lafalce el que hizo la moción. El oficialismo pidió un cuarto intermedio y se retiró. Al rato volvieron con la decisión de contrariar su propio dictamen y no tratar el expediente.

Lafalce había pedido que "no sea aprobado en esta sesión, por la onerosa suma que implica". Advirtió que el Municipio "no puede afrontar y cargar a los contribuyentes con esta gran suma", unos 50 millones de pesos por mes por dos años.

En el Ejecutivo había algunos sorprendidos y otros no tanto por la decisión. Ahora, la situación podría derivar en la caída de la oferta de la licitación, lo que la dejaría desierta.

Como ya está excedido el plazo de garantía, hay que pedirle al oferente que convalide el mantenimiento de la propuesta.