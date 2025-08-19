Una vecina registró un video en el que muestra su indignación respecto del estado en el que está la Terminal de Ómnibus y los comentarios de los sampedrinos no tardaron en llegar.

Lourdes dijo: “Una vergüenza que tengamos que esperar afuera con frío y, a veces, con la lluvia. Los bancos de adentro están de adorno. La verdad, ni seguridad ni un sereno, nada. Es un peligro. La hubiera dejado donde estaba si el único que entra es el Chevallier”.

“Sin colectivos para Ramallo, San Nicolás, Pergamino, Arrecifes, Salto, Zárate, Campana. Te tenés que bajar en la ruta. Menos mal que van a limpiar”, refirió Fernando.

Gladys comentó: “Y así despedimos a nuestros hijos los domingos. Un asco, no es de ahora" y Sandra acotó: "¡Qué triste!”.

Danilo expresó: “Eso se llama estado presente. No se hace nada a favor de la ciudadanía en general. Sólo a favor de mantener planes, pautas, periodistas y hacer campaña política”.

“Así hacen todo mal, lo que destruyen en realidad: la terminal del centro, la plaza de la iglesia, las calles rotas otra vez, la ciudad sucia, las rejas que pusieron en la fuente torcidas, la vereda más baja que la tierra de los costados en plaza Constitución. Sigan votando la desidia, la inseguridad, la droga, etcétera”, explicó Mercedes.

Graciela contó: “Qué tristeza. Nada bien han hecho. Por donde se anda es un abandono total. La terminal nueva, la salida de los micros un desastre. Ya están levantadas todas las lajas que pusieron. Siempre cerrada, es un peligro para la gente que espera o llega en micro. Gracias Cecilio y Bennazar”.

“Los adoquines de la entrada de los micros ya se reventaron, y ya pasaron por encima de los canteros. Todo destruido, una vergüenza. Nada que ver con lo que prometieron. Todo mafia”, apuntó un vecino.

Gladys indicó: “Es privado. Los chinos y Bennazar lo hicieron. Ni micros entran y los pocos que andan son los que van a las localidades y creo que Chevallier. Un peligro. A la noche no anda un alma, cerrado, ni baño para la gente cuando llega o sale. Lo mismo a la mañana temprano, todo cerrado, sin mantenimiento, ni limpieza, ni sereno”.

“Vergonzoso. ¿Cuánto hace que inauguraron? las calles, la vereda, mugre por todos lados, un abandono total. Pensemos antes de votar”, preguntó Ada.

Adrián consideró: “Las empresas de colectivos hay que multarlas también. Vergonzoso, abren la descarga de los baños en el andén” .

Liliana expresó: “Bueno, eso nos pasa aquí en Rosario. Tenés que esquivar las suciedades de las palomas, garitas abiertas y techos rotos. Olvidate si necesitás sanitarios, andá a un bar y, con la consumición, te dan permiso”.

“Qué vergüenza. Una ciudad sin terminal de ómnibus. No hay micros para Pergamino, Arrecifes. De pedo que alguno va para Rosario o a Capital”, dijo Susana.

“La terminal estaba programada para hacerla en la estación y no vendría mal una de larga distancia en La Serena. Ojalá el próximo que entre la concrete y saque ese curro que, al parecer, no es ni particular ni municipal”, pidió José.

"El turismo que visita la ciudad no viene precisamente en transporte público. Se aloja en el Howard o en emprendimientos privados rodeados de naturaleza. Traten de reservar un lugar las semanas previas a un finde largo. Bueno, cada domingo micros con jubilados y, en breve, contingentes estudiantiles. Fin con la terminal, que dicho sea de paso es un emprendimiento privado, que malamente sobrevive por las empresas que paran en los paradores de la autopista. El turismo en camiseta, de carpa, un bolsito con paté de foie y galletitas se extinguió hace décadas", concluyó Néstor.