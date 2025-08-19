Por Zeque Bracco*

"Campeón", "En el silencio del bosque" y "Animaladas ¡Puaj!" son los libros recomendados de agosto.

¡Hola Hola! Traje para compartir “Campeón”, es la primera opción de este mes, es un libro multipremiado. Andrueto es una de las dos escritoras argentinas que tiene un premio Hans Christian Andersen, que viene a ser el Nobel a la literatura infantil.



En este caso es un pueblo, un pueblo como el nuestro, un pueblo de la Pampa húmeda por el tipo de producción que hay, y el cartero grita: - ¡El Negro salió campeón! Y ese grito de voz en voz pasa por todos los oficios, por todos los trabajos, por el criadero de chanchos, por los silos, la panadería, el supermercado, se cuela en las escuelas, una genialidad, y todos dejan de hacer lo que están haciendo y enfilan para la ruta para recibir al Negro Campeón, es, a mi criterio, una iniciación hermosa a la estructura narrativa de Cortazar, no es que va a irrumpir lo fantástico, pero si este Negro Campeón que todos estamos pensando y lo fuimos desarrollando a lo largo del cuento va a ser alguien que no pensamos y nos va a obligar a leer nuevamente el cuento.



Es un cuentazo para aquellos que están leyendo un poco más, un cuento hermoso, para mi fue como encontrarme a Cortázar en una estructura para lectores principiantes, muy lindo cuento de Teresa Andrueto. Recomendadísimo.

La segunda propuesta de este mes es “En el Silencio del Bosque”, un libro que es mudo, está solo narrado en imágenes . Está nuestro personaje que está jugando con una pelota y se pierde, se va a dentrar en el bosque. Frente al miedo, esa soledad, se va a encontrar con unos amigos, un oso, un pájaro, que le van a enseñar ese universo, lo van a acompañar, van a sumar la pelota en el recorrido, van a comer frutas, jugar, andar en el agua, va a aparecer el peligro, nos vamos a asustar y no va a pasar nada.

Lo interesante es que todo el tiempo creemos que quien lee es la nena y al final descubrimos que el que lee la aventura es el oso.

Y la tercera propuesta del mes es: “Animaladas ¡Puaj!. De la colección de Asquerología, pero en esta una de bichos. La avispa que caza arañas, las maneras asquerosas de las tenias,los ataques algunas aves rapaces, los tiburones, las hienas, zorrinos, animales que escupen, como se bañan, quienes se comen los mocos, los que babean, las formas de comer de los rumiantes, una genialidad, un montón de cosas asquerosas en las estrategias de supervivencia en el mundo animal y en relación a lo que comen. Siempre Iamiqué encuentra una manera divertida de contar cosas científicas, en este caso disfrazado de cosas asquerosas.

*PosData es la librería especializada en libros ilustrados que llevan adelante Zeque, Sofía y Camilo, la familia Bracco-Fucci, ubicada en Saavedra 45. Instagram: @posdatalibros

