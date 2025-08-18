Este fin de semana en las instalaciones del Club Náutico se diputó el Campeonato Argentino de Mediofondo que contó con la participación de cientos de palistas provenientes de varios puntos del país.

Ads

Tras dos días de competencia, la institución sampedrina se consagró campeón por equipos del certamen en el que fue anfitrión, logrando 13 medallas de oro, cuatro plateadas y dos preseas de bronce en mayores.

En el campeonato de promocionales, que ese disputó a la par, el Celeste tambien se quedó con el primer puesto por el buen resultado de sus palistas de las categorias menores, infantiles y preinfantiles.

Ads

Puede interesarte

Ads