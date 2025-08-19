Convocan a familias para adoptar a dos hermanas que desean permanecer unidas y vivir en familia
El pedido surge desde el Juzgado de Familia de San Isidro. La convocatoria es para postulares a guarda, adopción o referentes afectivos. Hana y Oriana cuentan con 11 años de edad y son muy unidas. Les gustas compartir espacios lúdicos con sus pares e interactuar con los adultos.
El Juzgado de Familia n.º 1 del Departamento Judicial de San Isidro convoca a familias postulantes a guarda con posibilidades de adopción, tutores, referentes afectivos o figuras análogas de cuidado para dos niñas.
Se trata de Hana y Oriana, ambas de 11 años de edad, quienes necesitan “amor y empatía, y les brinden los cuidados y el acompañamiento que necesitan para potenciar las capacidades de cada una, y afrontar los desafíos que se presentan, restituyéndoles su derecho a vivir en familia”.
Las niñas son muy unidas, disfrutan mucho de jugar al aire libre, los juegos de mesa, armar rompecabezas, pintar, jugar con títeres, hacer manualidades y bailar.
Actualmente cursan el quinto grado de la escuela primaria y les gusta compartir espacios lúdicos con sus pares e interactuar con los adultos.
Las familias en condiciones de aportar amor por estas niñas deberán comunicarse con el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción:
Página web: https://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx
Por mail: [email protected]
Teléfono: 0221-410 4400. Internos 42897/56037
