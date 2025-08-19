El Juzgado de Familia n.º 1 del Departamento Judicial de San Isidro convoca a familias postulantes a guarda con posibilidades de adopción, tutores, referentes afectivos o figuras análogas de cuidado para dos niñas.

Se trata de Hana y Oriana, ambas de 11 años de edad, quienes necesitan “amor y empatía, y les brinden los cuidados y el acompañamiento que necesitan para potenciar las capacidades de cada una, y afrontar los desafíos que se presentan, restituyéndoles su derecho a vivir en familia”.

Las niñas son muy unidas, disfrutan mucho de jugar al aire libre, los juegos de mesa, armar rompecabezas, pintar, jugar con títeres, hacer manualidades y bailar.

Actualmente cursan el quinto grado de la escuela primaria y les gusta compartir espacios lúdicos con sus pares e interactuar con los adultos.

Las familias en condiciones de aportar amor por estas niñas deberán comunicarse con el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción:

Página web: https://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioConvocatorias.aspx

Por mail: [email protected]

Teléfono: 0221-410 4400. Internos 42897/56037

