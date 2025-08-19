El concejal de Acuerdo Ciudadano Martín Rivas elevó un pedido de informe para solicitarle al Gobierno municipal que detalle los planes que tiene para la denominada "Semana de la lucha contra la ludopatía juvenil".

El Concejo instauró esa semana el año pasado, tras modificar un proyecto que había presentado Rivas. Aunque fue aprobada por unanimidad, la ordenanza que preveía campañas durante los días posteriores al 21 de septiembre no fue cumplida el año pasado.

Por eso, el edil, que además es candidato para renovar banca a mitad de mandato, pide al Ejecutivo que informe qué acciones tiene previstas para la fecha y qué recursos se destinarán para la ejecución de las campañas previstas.

Rivas pide conocer el "cronograma de trabajo o planificación en curso" para evitar lo que ocurrió en 2024, cuando llegó la fecha de la Semana de la lucha contra la ludopatía juvenil y la Dirección de Educación que conduce Alan Ocampo no cumplió con lo que prevé la normativa.

La ordenanza establece que el Gobierno debe "generar materiales de difusión, campañas de concientización, y acciones preventivas en ámbitos escolares, deportivos y comunitarios", en articulación con las instituciones educativas del distrito.

Especialistas en ludopatía infantojuvenil sostienen que es muy importante la tarea conjunta de la comunidad con las familias para el abordaje de la problemática, con la prevención como punto de partida fundamental.

Cuando se sancionó la ordenanza, el concejal oficialista Daniel Creus destacó la importancia de "la artillería legal para regular esto" y la edila radical Yanina Batalla advirtió que "la gran dificultad" de la adicción a las apuestas "es que genera afecciones más bien silenciosas".

