La Federación Argentina de Periodistas Deportivos (Faped), organización que nuclea a los profesionales del periodismo deportivo de todo el país, repudió la agresión que sufrió el periodista de La Opinión Augusto Azimonti en Chacabuco.

La entidad que preside el reconocido referente del periodismo deportivo del interior Santiago Veiga emitió un comunicado en el que anunció que hará una presentación formal ante la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) por el tema.

Faped reafirmó su "ineluctable compromiso con la libertad de expresión" y repudió "los agravios y violencia física sufrida por nuestro socio Augusto Azimonti".

El periodista de La Opinión fue agredido por el presidente de la Liga de Chacabuco, Sergio Palmieri, durante la final que en esa ciudad consagró al seleccionado de San Pedro como campeón de la región pampeana norte de la Copa País.

Desde Faped señalaron que la situación "empaña la garantía constitucional de la tolerancia y el respeto como norma indispensable para una convivencia en democracia" y exigieron que "no se repita" un hecho de violencia de estas características.

Pidieron que "se arbitren las medidas necesarias para garantizar el ejercicio soberano que tienen todos los ciudadanos a desarrollar sus actividades".

En ese marco, anunciaron: "Realizaremos una presentación formal ante el Consejo Federal de AFA para dar a conocer un hecho que oscurece el proceder de algunos hinchas disfrazados de patoteros, opción que margina una fiesta deportiva en el país de los campeones del mundo".

