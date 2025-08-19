La causa conocida como "la ruta del cobre" tuvo un nuevo capítulo esta semana, con la revocatoria de la falta de mérito de los acusados titulares de chatarrerías en San Pedro y San Nicolás, Jonathan Panizza y Roberto Andriola, respectivamente.

Ads

El juez Carlos Villafuerte Ruzo había considerado que no había elementos para procesar a los cuatro imputados —también están acusados el padre de Panizza y un empleado de Andriola—, por lo que les había dictado la falta de mérito.

Sin embargo, la Fiscalía federal que conduce Matías di Lello apeló y la Cámara de Apelaciones hizo lugar a sus planteos, por lo que revocó la decisión original de Villafuerte Ruzo, lo que implica que los acusados serán procesados.

Ads

En diálogo con La Opinión, el fiscal coadyuvante de Di Lello, el sampedrino Wenceslao Hernando Insúa, destacó la decisión de la Cámara y aseguró que "es un paso fundamental" para la prosecución de la causa.

La investigación comenzó tras una denuncia de la empresa Telecom por el robo de cables, que subsumió otros episodios similares. La Policía Federal llevó adelante la tarea que derivó en los allanamientos en las chatarrerías y en los domicilios de Paniza, en San Pedro y Santa Lucía, y de Andriola, en San Nicolás.

Ads

"La Cámara confirmó la postura del Ministerio Público Fiscal, que es el paso previo para formular la elevación a juicio", dijo el representante de la Fiscalía federal.

Hernando Insúa destacó la relevancia de la causa no sólo por los más de 7500 kilos de cobre secuestrado sino porque se trata de un delito, el robo de cables para la reventa del metal, que afecta servicios públicos esenciales de la ciudadanía.

"La causa es importante, no sólo porque está como querellante Telecom, lo que evidencia una situación extrema, sino porque es impresionante el daño y el saqueo", consideró el fiscal coadyuvante.

Ads

Para los investigadores, los acopiadores de metal que se alimentan del circuito ilegal de robo de cables no sólo se enriquecen a costa de un delito sino que además lo propician.

La chatarrería de la calle Independencia al 3100 fue uno de los lugares allanados. Foto La Opinión.

El 22 de junio de 2023 Roberto Andriola fue allanado en su galpón de la ruta 188, en San Nicolás. A su vez, la Policía Federal hacía lo propio en la chatarrería de Jonathan Panizza en Independencia al 3100 y en su casa de Santa Lucía.

En su defensa, el abogado de Panizza, Sergio Villarruel, había asegurado que lo que secuestraron en poder de su defendido no podía determinarse que fuera lo que Telecom denunció como robado.

Informó que el material que se llevó la Federal era parte de lotes "comprados una parta a una empresa que trabajó en la Termoeléctrica, otra a Coopser, a Papel Prensa, a Dycasa".

En el expediente, agregó, presentó "todas las facturas de compra de los cables de electricidad, porque nadie que compre cable robado lo va a atener en carretes, como estaban, ni los va a esconder en su propia casa".

El abogado del chatarrero habló en Radio Cuarentena. Foto: La Opinión.

En su momento, el juez Villafuerte Ruzo atendió razones y dictó la falta de mérito porque "la generalidad" de los cables secuestrados" no permitían corroborar el vínculo con el ilícito investigado.

Ahora, la Cámara de Apelaciones consideró que "la serie de evidencias que se analizaron permiten inferir que se ha configurado el delito", por lo que los imputados serán procesados y Fiscalía podrá requerir la elevación a juicio.