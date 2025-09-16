Salazar reunió a los secretarios tras la derrota electoral: "Por ahora, el único que continúa es el intendente"

Pensiones por discapacidad: Analía Corvino defendió las auditorías y dijo que garantizan la transparencia del sistema

Operaron a Máximo, el niño de siete años que fue trasladado a San Justo por una obstrucción intestinal

LaqueteCumbió trae su cumbia de cooperativa cultural a San Pedro

A beneficio del museo, volvió a girar la Chevy del ''Pato'' Morresi

Avanza la repavimentación del acceso a Santa Lucía: media calzada ya tiene nueva carpeta asfáltica

Inseguridad: un delincuente forzó las cerraduras de tres comercios y robó diversos elementos

Accidente en Belgrano y Lavalle: una moto chocó contra el cartel de una despensa

Elecciones 2025: terminó el recuento definitivo para San Pedro y todo indica que el reparto de bancas queda igual

Pago a jubilados de ANSES con la mínima

Martes 16 de septiembre cobran quienes posean DNI terminados en 4, mañana miércoles 17 en 5, el jueves 18 en 6, el viernes 19 en 7, el lunes 22 en 8 y el martes 23 en 9.

AUH:

DNI terminados en 6 hoy martes 16

DNI terminados en 7 mañana miércoles 17

DNI terminados en 8 el jueves 18

DNI terminados en 9 el próximo viernes 19 de septiembre

—------------------------------

CLIMA:

Día algo nublado con una temperatura máxima de 22°, viento del sector Noreste

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1045

Avda. Sarmiento 390

Mitre 2885

—--------------------------

—------------------------------------------------

