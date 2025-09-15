La orquesta de cumbia y ritmos latinos LaqueteCumbió, que funciona como cooperativa cultural y lleva más de 10 años recorriendo escenarios desde Buenos Aires para todo el país, llega a San Pedro con su original propuesta artística.

El grupo, con más de 10 músicos sobre las tablas, tocará el viernes 19 de septiembre para lo que prometen será una verdadera fiesta en el espacio cultural Capibar, ubicado en 25 de Mayo 1250 junto a los locales Aire Colombiano.

LaqueteCumbió reversiona clásicos de la cumbia y de la música popular latinoamericana con ritmo bailable, además de temas propios que conjugan las diversas influencias que derivan en su música.

Llegan a San Pedro en el marco de la presentación de su segundo disco, Arde, antes del Festival Primavera Mística, del que participarán el domingo en Rosario como cabeza de cartel.

En su haber, LaqueteCumbió cuenta con participaciones en temas de consagrados artistas como Bersuit Vergarabat, la ascendente folklorista Milena Salamanca o el reconocido grupo de folklore experimental Duratierra, que lideran la vocalista Micaela Vita y el guitarrista y compositor Juan Saraco.

En 2022, LaqueteCumbió ganó el Concurso federal de canciones libres de violencia de género del extinto Ministerio nacional con la canción XL y el tema Meneando besos forma parte de la banda sonora de la película Corazón delator, de Marcos Carnevale, que protagonizan Benjamín Vicuña y Julieta Díaz, que se puede ver en Netflix.

