El intendente Cecilio Salazar reunió este lunes pasado el mediodía a los secretarios del gabinete en el marco de la solicitud de renuncias de todos los funcionarios que pidió para analizar el futuro de la gestión.

Aunque había mucha expectativa entre los más de 50 integrantes del Gobierno respecto de quiénes continuarán como parte del equipo de Cecilio, el jefe comunal se tomará otros 15 días para decidir.

Así lo aseguró en un breve intercambio que tuvo con La Opinión tras el encuentro que mantuvo con sus funcionarios en Palacio.

"Por ahora, el único que continúa es el intendente", dijo Salazar.

En ese marco, aseguró que "algunos recambios va a haber, seguramente, a partir del 1 de octubre", por lo que hasta entonces no habrá novedades respecto de a quién le aceptará la renuncia.

Salazar encabezó una reunión con los secretarios, delegados políticos directos del mandato popular conferido al intendente por tercera vez en las elecciones 2023.

La derrota electoral que el oficialismo local sufrió a manos de La Libertad Avanza, con la lista encabezada por Ariel Rey, obligó a una reflexión que tuvo el contexto político general como eje fundamental.

Para quienes estuvieron en la reunión el mensaje político fue claro y contundente: hubo errores y hay que repasarlos para revertirlos, y ofrecer una mejor visión a la población, sobre todo porque el 26 de octubre hay otra elección en la que Fuerza Patria vuelve a jugar la carta de "ponerle un freno a Milei".

En materia de gestión, el análisis será ahora, en los 15 días que vienen, área por área, funcionario por funcionario, para decidir al 1 de octubre con quiénes seguirá.

Todos saben que además de la dimensión política hay una mirada del día a día del trabajo de cada sector que amerita un “ajuste de clavijas” porque lo actuado repercutió en el resultado electoral.

Por lo general, los oficialismos pierden las elecciones por esa dimensión cotidiana de la gestión más que por cuestiones ideológicas y partidarias. En el caso de Salazar, el análisis es más profundo, porque es la primera elección que pierde desde que es intendente.

"El resultado amerita que tiene que haber una corrección en la dinámica", dicen en Palacio. Para Salazar, comentaron, son “varios los funcionarios que tienen que ajustarse” si quieren seguir en el Gobierno.

Hay dos áreas vacantes desde antes del domingo de las elecciones: la secretaria de Salud, María de los Ángeles Vargas, y el director de Cultura, David “Kukino” Kurlat. Para ambas carteras, todavía no hay definiciones respecto de quiénes se harán cargo de su conducción.