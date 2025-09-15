Operaron a Máximo, el niño de siete años que fue trasladado a San Justo por una obstrucción intestinal
El nene había sido intervenido del apéndice en el Hospital Emilio Ruffa y días después presentó complicaciones. Tras ser trasladado al Hospital del Niño, fue operado nuevamente y permanece internado en recuperación.
Máximo, un niño sampedrino de siete años, fue operado en el apéndice a principio de mes en el Hospital y, posteriormente, dado de alta para continuar su recuperación en su casa.
Al pasar los días, el nene comenzó a tener vómitos que eran cada vez más prolongados y su familia decidió llevarlo a la Guardia, donde le practicaron análisis y le realizaron placas que determinaron que tenía una obstrucción intestinal.
El pasado sábado, alrededor de las 19.00, Máximo fue trasladado al Hospital del Niño de San Justo y el domingo fue intervenido quirúrgicamente.
En diálogo con La Opinión, la madre del niño informó que los especialistas "limpiaron el intestino" de su hijo y que ahora debe comenzar a "caminar mucho para que su cuerpo vuelva a tolerar el agua".
La mujer confirmó que el niño permanece estable y que continuará internado en el centro especializado para su recuperación.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión