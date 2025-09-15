Máximo, un niño sampedrino de siete años, fue operado en el apéndice a principio de mes en el Hospital y, posteriormente, dado de alta para continuar su recuperación en su casa.

Al pasar los días, el nene comenzó a tener vómitos que eran cada vez más prolongados y su familia decidió llevarlo a la Guardia, donde le practicaron análisis y le realizaron placas que determinaron que tenía una obstrucción intestinal.

El pasado sábado, alrededor de las 19.00, Máximo fue trasladado al Hospital del Niño de San Justo y el domingo fue intervenido quirúrgicamente.

En diálogo con La Opinión, la madre del niño informó que los especialistas "limpiaron el intestino" de su hijo y que ahora debe comenzar a "caminar mucho para que su cuerpo vuelva a tolerar el agua".

La mujer confirmó que el niño permanece estable y que continuará internado en el centro especializado para su recuperación.

