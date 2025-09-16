En medio del escandalo nacional por los audios de extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, y las citaciones a los beneficiarios en San Pedro, la electa diputada provincial, Analía Corvino ratificó la necesidad de las auditorias sobre las pensiones por invalidez laboral.

Corvino se refirió al tema en el marco de la campaña por la candidatura de Ariel Rey —representante de la lista de LLA en nuestra ciudad y electo como concejal— cuando fue consultada respecto de las auditorias de las pensiones por discapacidad y ratificó su importancia.

Analía Corvino, durante el cierre de la campaña de Ariel Rey, en Las Amalias.

“¿Cuál es la violencia? ¿Hacer una auditoria y querer ver todas las pensiones que fueron otorgadas sin que corresponda?”, explicó la titular de Anses San Pedro.

“¿Tener presión alta es un motivo para no poder trabajar? Yo conozco mucha gente que tiene problemas de esa índole y trabaja”, dijo Corvino.

“Creo que las auditorías están bien y que son en beneficio de las personas a las que, realmente, les corresponde la pensión", concluyó la electa diputada provincial, que asumirá el 10 de diciembre.

La jefa de Anses y coordinadora de La Libertad Avanza en la región accedió a una banca en la Legislatura bonaerense luego de que su lista obtuviera 113 389 votos (29,79 %), por detrás de Fuerza Patria, que obtuvo un porcentaje del 35,42.

