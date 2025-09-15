Accidente en Belgrano y Lavalle: una moto chocó contra el cartel de una despensa
Ocurrió alrededor de las 17.00. Fuentes policiales refirieron que la moto intentó esquivar una camioneta Volkswagen Amarok que iba a cruzar desde Lavalle. Los dos ocupantes del rodado menor fueron trasladados al Hospital.
Alrededor de las 17.00 de este lunes, una moto con dos personas a bordo chocó contra el cartel de una despensa ubicada en Lavalle y Belgrano, tras rozar a una camioneta Volkswagen Amarok blanca a la que intentaron esquivar cuando cruzaba esa esquina desde Lavalle.
Los jóvenes que circulaban por Belgrano en la moto tipo Enduro que terminó contra el cartel fueron trasladados por ambulancias del Servicio de Emergencias Same 107 a la Guardia del Hospital.
Allí los médicos evaluarán el tipo de lesiones que presentaban los motociclistas, que estaban conscientes al momento del traslado luego del accidente.
Personal de la Dirección de Tránsito asistía la circulación vehicular en esa zona, donde suele haber movimiento porque además del Juzgado de Paz funciona el Conservatorio de Música.
Por su parte, efectivos de la Comisaría acudieron al lugar para colaborar, mientras aguardaban el arribo de Policía Científica para practicas las pericias de rigor correspondientes.
