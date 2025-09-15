Alrededor de las 17.00 de este lunes, una moto con dos personas a bordo chocó contra el cartel de una despensa ubicada en Lavalle y Belgrano, tras rozar a una camioneta Volkswagen Amarok blanca a la que intentaron esquivar cuando cruzaba esa esquina desde Lavalle.

Ads

Los jóvenes que circulaban por Belgrano en la moto tipo Enduro que terminó contra el cartel fueron trasladados por ambulancias del Servicio de Emergencias Same 107 a la Guardia del Hospital.

Así quedó la moto tras chocar el cartel de la despensa.

Allí los médicos evaluarán el tipo de lesiones que presentaban los motociclistas, que estaban conscientes al momento del traslado luego del accidente.

Ads

Personal de la Dirección de Tránsito asistía la circulación vehicular en esa zona, donde suele haber movimiento porque además del Juzgado de Paz funciona el Conservatorio de Música.

Por su parte, efectivos de la Comisaría acudieron al lugar para colaborar, mientras aguardaban el arribo de Policía Científica para practicas las pericias de rigor correspondientes.

Ads

Puede interesarte