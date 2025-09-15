Un delincuente forzó la cerradura de tres comercios ubicados en San Martín al 330 y robó diversos elementos.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado cuando un ladrón ingresó a los locales tras forzar sus puertas utilizando un objeto corto punzante similar a un destornillador.

El delincuente quedó registrado en las cámaras de seguridad de estética Gaes, uno de los comercios afectados, y sus dueños difundieron las imágenes que muestran el momento del siniestro.

"Ingresaron a nuestro local, revisaron y robaron muy pocas cosas, pero dejaron todo cómo si no hubiera pasado nada", refirió uno de los damnificados.

La grabación captó el momento en el que el delincuente fuerza la cerradura, ingresa al comercio, revisa cajones y se retira.

