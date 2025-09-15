Este fin de semana en el autódromo de San Nicolás, en el marco de la cuarta fecha del campeonato de Procar 4000, la Chevrolet Chevy de Osvaldo ‘’Pato'' Morresi volvió a girar sobre el trazado nicoleño.

Ads

La iniciativa fue tomada para visibilizar la realidad del museo histórico del piloto sampedrino, que atraviesa problemas demantenimiento ante la falta de recursos. La principal problemática es la cantidad de goteras que presenta el techo.

En el Autódromo ‘’Juan María Traverso'', de vínculo cercano con el sampedrino, estuvieron su hija Paula, su primo Jorge y el presidente del museo Horacio Rigo.

Ads

El auto volvió a andar en una pista de carreras por primera vez desde el fatídico accidente y el encargado de conducirlo fue el presidente de la categoría, Adrián Ciocci.

Justamente, Ciocci, entre lágrimas expresó que el manejar el auto de su ‘’ídolo'' fue ‘’una mezcla de emociones'' y dejó ver los motivos de la aparición del mitico auto debido a que el museo ‘’está necesitando de todos los pilotos y amantes del automovilismo argentino''.

Ads

Paula, hija del ‘’Pato'', agradeció el gesto y aseguró que cumplió el sueño de ‘’subirse y dar una vuelta en un autódromo''.

Para colaborar con el edificio ubicado en 9 de Julio al 100, hay que comunicarse al 3329 59 1543. Además, está a disposición el CVU 0110483130048314504415 o el alias MUSEO.PATO.MORRESI para hacer aportes desinteresados.

Puede interesarte