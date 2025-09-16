Avanza la repavimentación del acceso a Santa Lucía: media calzada ya tiene nueva carpeta asfáltica
Los trabajos mantienen un ritmo sostenido y avanza en los primeros 3 mil metros, donde también operan sobre las banquinas. Piden precaución para circular porque no hay vías alternativas habilitadas.
La obra de repavimentación del acceso a Santa Lucía avanza con un ritmo sostenido, trabajo llevado a cabo por la empresa Ingeniero Reano S. A. (Iarsa).
En los últimos días, las tareas se centraron en la colocación de la carpeta asfáltica sobre media calzada, mientras que en otro tramo llevaban adelante labores en las banquinas, donde también se concreta un significativo movimiento de tierra.
Los trabajos comenzaron hace tres semanas y generaron un intenso movimiento en las cercanías del cruce con la ruta 191.
La obra muestra continuidad y el sábado el móvil de Sin Galera tuvo la oportunidad de documentar el avance de las etapas.
En la actualidad, la carpeta cuenta con asfalto nuevo sobre media calzada, hasta el sector posterior al feed lot. A su vez, en la curva previa a Santa Lucía, un equipo de trabajo se enfoca en el acondicionamiento de las banquinas.
El tramo entre Pueblo Doyle y Santa Lucía abarca 7.200 metros; por lo tanto, se recomienda a los conductores circular con precaución, ya que el único desvío habilitado es a través de los laterales de la calzada.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión