La obra de repavimentación del acceso a Santa Lucía avanza con un ritmo sostenido, trabajo llevado a cabo por la empresa Ingeniero Reano S. A. (Iarsa).

Ads

En los últimos días, las tareas se centraron en la colocación de la carpeta asfáltica sobre media calzada, mientras que en otro tramo llevaban adelante labores en las banquinas, donde también se concreta un significativo movimiento de tierra.

Los trabajos comenzaron hace tres semanas y generaron un intenso movimiento en las cercanías del cruce con la ruta 191.

Ads

La obra de repavimentación del acceso a Santa Lucía avanza con ritmo sostenido.

La obra muestra continuidad y el sábado el móvil de Sin Galera tuvo la oportunidad de documentar el avance de las etapas.

En la actualidad, la carpeta cuenta con asfalto nuevo sobre media calzada, hasta el sector posterior al feed lot. A su vez, en la curva previa a Santa Lucía, un equipo de trabajo se enfoca en el acondicionamiento de las banquinas.

Ads

El tramo entre Pueblo Doyle y Santa Lucía abarca 7.200 metros; por lo tanto, se recomienda a los conductores circular con precaución, ya que el único desvío habilitado es a través de los laterales de la calzada.

Puede interesarte