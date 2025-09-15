Este lunes terminó en La Plata el recuento para el escrutinio definitivo de los resultados de las elecciones legislativas 2025 en San Pedro, procedimiento sobre el que había expectativas para confirmar quién se quedará con la novena banca en juego en el Concejo Deliberante.

Que la lista de Mauro Rasio (Hechos) haya quedado a apenas 72 votos de la cifra repartidora para lograr un concejal implicaba la posibilidad de que en el recuento haya modificaciones.

Sin embargo, todo indica que este martes o acaso el miércoles, cuando se publique el resultado definitivo para la segunda sección electoral, que incluye a San Pedro, la distribución será como quedó tras el escrutinio provisorio del domingo electoral.

No hubo impugnaciones de actas por parte de ninguna alianza política y el escrutinio definitivo se llevó a cabo con normalidad para San Pedro, con algunas revisiones que no comportaron grandes diferencias con el resultado provisorio.

Así, todo indica que Rasio finalmente no logró los votos necesarios para acceder a una banca y mucho menos se produjo una alteración tal como para que La Libertad Avanza sumara la cantidad de sufragios como para quedarse con una quinta banca, posibilidad que deslizó el edil electo Ariel Rey en declaraciones públicas.

Así, el recuento definitivo, finalmente, confirmará el resultado que surgió tras el cierre de los comicios del domingo 7 de septiembre:

Cuatro concejales para La Libertad Avanza (Ariel Rey, Melina Panatteri, Joaquín González y Mariana Reynoso), tres para Fuerza Patria (Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar) y dos para Nuevos Aires (Damián Mosquera y Belén Santos).

