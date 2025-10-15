Lo que importa - Martes 15 de octubre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera.
Adjudicaron la vieja terminal a la empresa CAMH y llevará el nombre “Espacio Delta”
Patín carrera: destacada participación de Huincaló y Banfield en San Nicolás
Finalizaron las tareas de repavimentación en el acceso a Santa Lucía
Trenes: cómo influye el estado de los puentes en la demora del recorrido Retiro-San Pedro
Patrimonio Verde colocó placas con QR para identificar los históricos naranjos del centro
Gabinete de Cecilio: Walter Sánchez sigue al frente de Desarrollo Humano, con Cultura y Deportes bajo su órbita
Presentaron la Segunda Jornada de Arqueología, Antropología y Pueblos Indígenas
José Luis necesitaba una bici y gracias a los Amigos de La Opinión la consiguió
Cintia tiene cáncer de útero y necesita un medio de transporte para continuar su tratamiento en San Nicolás
Cronograma de pagos de Anses para octubre
Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 5 cobran hoy miércoles, en 6 mañana jueves y en 7 el viernes.
Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. DNI terminados en 9 el 21 de octubre.
—------------------------------
CLIMA:
Cielo algo nublado, 26° de temperatura máxima, vietto del sector Norte a 34 Km.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Dr. Casella 500
Mitre 1101
—--------------------------
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
—------------------------------------------------
