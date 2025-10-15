Adjudicaron la vieja terminal a la empresa CAMH y llevará el nombre “Espacio Delta”

Patín carrera: destacada participación de Huincaló y Banfield en San Nicolás

Finalizaron las tareas de repavimentación en el acceso a Santa Lucía

Trenes: cómo influye el estado de los puentes en la demora del recorrido Retiro-San Pedro

Patrimonio Verde colocó placas con QR para identificar los históricos naranjos del centro

Gabinete de Cecilio: Walter Sánchez sigue al frente de Desarrollo Humano, con Cultura y Deportes bajo su órbita

Presentaron la Segunda Jornada de Arqueología, Antropología y Pueblos Indígenas

José Luis necesitaba una bici y gracias a los Amigos de La Opinión la consiguió

Cintia tiene cáncer de útero y necesita un medio de transporte para continuar su tratamiento en San Nicolás



Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 5 cobran hoy miércoles, en 6 mañana jueves y en 7 el viernes.

Los beneficiarios con DNI terminados en 8 cobrarán el lunes 20 de octubre. DNI terminados en 9 el 21 de octubre.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

—------------------------------

CLIMA:

Cielo algo nublado, 26° de temperatura máxima, vietto del sector Norte a 34 Km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Dr. Casella 500

Mitre 1101

—--------------------------

—------------------------------------------------

