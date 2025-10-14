Este martes por la mañana, el grupo Patrimonio Verde, acompañado por vecinos y autoconvocados, reveló cuatro placas con códigos QR que poseen características de cada naranjo.

Los voluntarios se reunieron en Mitre y Olivera Cézar y avanzaron hasta calle Salta, donde descubrieron una de las placas en la pared del teatro municipal Siripo.

Así se ven las placas que develaron.

"Quiero que los árboles sigan subsistiendo, como todos estos ejemplares, que se mantienen vivos a pesar de los años", indicó uno de los representantes del grupo.

Durante la ceremonia, exhibieron productos elaborados por los miembros de la agrupación y por vecinos, que decidieron sumarse de la iniciativa y darle una nueva vida a los naranjos amargos.

"Lo que pretendemos es limpiar y podar en conjunto con el Municipio", concluyeron los presentes, en un acto que contó con la presencia de activistas y los nuevos directores de Turismo y Cultura, Ignacio Duzac y Roberto "Chichón" González.

