El gabinete del intendente Cecilio Salazar tiene confirmada la continuidad del secretario de Desarrollo de la Comunidad (antes Desarrollo Humano) Walter Sánchez al frente del área tras el pedido de renuncia a todos los funcionarios.

El trabajador social que asumió en esa cartera para el segundo mandato de Salazar, en diciembre de 2019 y como reemplazo de Karina Chiarella, es concejal suplente con mandato hasta fin de año y volverá a jurar como suplente para el período 2025-2029.

Sánchez tiene bajo su órbita, de acuerdo al organigrama vigente, las direcciones de Asistencia Directa, que conduce José Luis Franchini; de Adultos Mayores, con Silvia Triñanes; y de Comisiones de Fomento, con Celina Bronce.

Además, ahora tendrá también bajo su responsabilidad las direcciones de Cultura y Deportes, que desde que crearon la "supersecretaría" de Mariano Arnal, para el tercer mandato, habían quedado afuera de Desarrollo Humano y vuelven a esa cartera.

En Cultura fue designado Roberto "Chichón" González, empleado del área tras la campaña 2023 y reemplazo de David "Kukino" Kurlat, que renunció antes de las elecciones del 7 de septiembre.

En Deportes, sigue al frente al menos hasta el 10 de diciembre Valentín Bravo, electo concejal como cabeza de la lista con la que Salazar perdió sus primeras elecciones desde que es intendente.

De la secretaría que conduce Arnal también dependían Turismo, que tiene como nuevo director a Ignacio Duzac y pasa al área de Producción, y Educación, que tiene al frente a Alan Ocampo. El futuro del secretario es incierto, por lo pronto, aunque todo indica que seguiría en el equipo de Gobierno.

