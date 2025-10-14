Una publicación en redes sociales informaba que José Luis Montaldi, un hombre de 50 años con discapacidad que se las rebusca haciendo changas, necesitaba una bicicleta.

Había ido al área de Exposiciones Civiles del Polo de Seguridad para dejar asentado que alguien lo había estafado y le había quitado la pensión, tras lo que cruzó a la Comisaría para radicar la denuncia.

Mientras tanto, Alejandra Camacho, la empleada municipal que lo atendió, subió a Facebook una foto. con el pedido solidario. Rápidamente, desde La Opinión nos comunicamos con ella.

La foto que Alejandra Camacho compartió en redes sociales.

En la redacción había quedado una bicicleta tipo playera que los Amigos de La Opinión, un grupo solidario que suele colaborar con diversas cusas con este medio como intermediario, habían traído para donar en un caso que se resolvió antes.

Así, la bici esperaba que apareciera alguien que la necesitara. Ese fue José Luis, que caminó desde la Comisaría hasta Liniers 71 para retirarla.

José Luis vive en Los Aromos, en calle Garret. En el barrio lo conocen como "el chatarrero", porque en su casa tiene diversos objetos que recolecta en la calle y luego vende.

Además, hace changas: corta pasto, pinta, arregla tumbas y nichos en el cementerio, incluso ahora tiene un trabajo para hacer en la necrópolis de Santa Lucía.

"Yo no fui a la escuela, empecé a trabajar de chico y así ando, laburando, siempre laburando", dijo y agradeció a los Amigos de La Opinión por la bicicleta, con la que se fue contento hacia su casa.

