El intendente municipal firmó este martes el convenio de adjudicación del edificio de la vieja terminal de ómnibus para la explotación comercial de un Paseo Gastronómico.

La adjudicataria, entre las dos ofertas presentadas, fue la empresa CAMH, con sede en Santiago del Estero, que ganó la licitación por sobre Dorsof, la firma radicada en Chaco que tenía al reconocido líder de la barra brava de Boca Rafael Di Zeo entre sus socios.

El apoderado legal de la empresa adjudicataria, José Alberto Abraham, firmó el convenio con el jefe comunal en el despacho de Palacio y la compañía está en condiciones de comenzar con la obra.

El 20 de mayo de 2025, el Gobierno sorprendió con la propuesta de un Paseo Gastronómico para el edificio que ocupaba la vieja terminal de ómnibus hasta su traslado a 11 de Septiembre y Lucio Mansilla.

Por entonces se dieron a conocer las condiciones y meses después se conocieron las ofertas para la explotación durante 30 años, a cambio de una promesa de inversión de medio millón de dólares y un canon mensual de US$ 2000 , una ecuación muy similar a la utilizada en el predio de Mansa Lyfe.

Además, la empresa adjudicataria deberá desembolsar 50 mil dólares inciales que serán utilizados para un plan de obra pública de ejecución inmediata.

Tres décadas de explotación plena a cambio del proyecto —en este caso de 855.100 dólares— que la empresa constructora CAMH Sociedad Anónima se comprometió a ejecutar de la mano de un contacto que llegó por parte del ex secretario privado del intendente Salazar, Jonathan Galván.

"Espacio Delta" es el nombre que eligieron para presentar las etapas que comenzarán a ejecutarse a corto plazo.

"Queremos llegar a Semana Santa con gran parte del proyecto terminado", dijo Galván a La Opinión tras confirmar que esta iniciativa se suma a otras que quiere coordinar con otros prestadores turísticos.

El plan, al que tuvo acceso este medio, indica que en principio se hará la limpieza y remoción de aberturas, canteros y veredas para preparar el tereno.

Planifican un sector para carros gastronómicos, otro para locales, un pequeño anfiteatro en la zona central y la colocación de rejas para proteger el lugar en horas de la madrugada.

"Va a funcionar todo el día, pero a la madrugada, cuando se cierren los locales, queremos que el lugar esté protegido", señaló el exfuncionario y titular de la empresa de procesamiento de cannabis medicinal Flower Cann.

El segundo tramo apunta al sector del cuerpo de sanitarios y el acceso por calle Gomendio. En la planta alta propusieron un espacio de coworking y una librería - café que tendrá salida exterior hacia una terraza.

En la planta baja y la plaza que acompañarán al complejo gastronómico, habrá lugares destinados a las artesanías y un sector que será nuevamentre parquizado preservando el arbolado existente.

"Una parte la queremos tener para diciembre", dijo Galván en representación de los inversores que tienen la sede de su emprea en la provincia de Santiago del Estero.

"La adjudicación incluye la generación de empleo local y la contratación de proveedores sampedrinos, contribuyendo al desarrollo económico y productivo de la ciudad", destacaron desde el Gonbierno.

