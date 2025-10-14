Cintia tiene cáncer de útero y necesita un medio de transporte para continuar su tratamiento en San Nicolás
La mujer de 43 años, madre de dos jóvenes, debe viajar todos los días para recibir quimioterapia de rayos. Su familia solicita colaboración para conseguir un medio de transporte y para costear los medicamentos que necesita.
Cintia Paola Maestre tiene 43 años y este año fue diagnostica con cáncer de útero, por lo que debe someterse a un tratamiento durante más de un mes.
La mujer debe viajar todos los días a realizarse quimioterapia de rayos a la ciudad de San Nicolás y su familia solicita colaboración para que pueda trasladarse.
"Tiene mucha vitalidad, muchas ganas de salir adelante y voluntad para afrontar todo lo que se le interponga", expresó su hermana a La Opinión.
Refirió que desde Desarrollo Humano les brindarán el combustible, pero que necesitan un medio de transporte para viajar, de lunes a viernes.
Además, la mujer, madre de dos jóvenes, necesita medicamentos y cremas especiales para evitar que los rayos lastimen su piel y le generen daños irreversibles.
Si querés colaborar con Cintia podés comunicarte con su hermana a través del WhatsApp: 3329 47 3840.
