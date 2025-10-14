Cintia Paola Maestre tiene 43 años y este año fue diagnostica con cáncer de útero, por lo que debe someterse a un tratamiento durante más de un mes.

La mujer debe viajar todos los días a realizarse quimioterapia de rayos a la ciudad de San Nicolás y su familia solicita colaboración para que pueda trasladarse.

"Tiene mucha vitalidad, muchas ganas de salir adelante y voluntad para afrontar todo lo que se le interponga", expresó su hermana a La Opinión.

Refirió que desde Desarrollo Humano les brindarán el combustible, pero que necesitan un medio de transporte para viajar, de lunes a viernes.

Además, la mujer, madre de dos jóvenes, necesita medicamentos y cremas especiales para evitar que los rayos lastimen su piel y le generen daños irreversibles.

Si querés colaborar con Cintia podés comunicarte con su hermana a través del WhatsApp: 3329 47 3840.

