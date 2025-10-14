Finalizaron las tareas de repavimentación en el acceso a Santa Lucía
El último tramo de la obra concluyó este martes. La empresa Iarsa terminó los trabajos en el camino, que habían quedado inconclusos tras el abandono de la obra por parte de Eleprint en 2022.
La Municipalidad informó que este martes finalizó la repavimentación en el camino de acceso a Santa Lucía, a cargo de la empresa Ingeniero Reano S. A. (Iarsa).
Se trata del último tramo de una obra que fue retomada por el personal de la firma nicoleña luego de que la empresa Eleprint S.A abandonara las tareas previstas para la ruta 191, en 2022.
Las tareas comenzaron en julio, cuando Iarsa dispuso el obrador, realizó mediciones y colocó mojones en el camino.
"Fue fruto de una gestión persistente y del compromiso del gobernador Kicillof", destacó el jefe comunal.
El intendente Cecilio Salazar indicó que “es un día histórico para Santa Lucía", ya que "después de 60 años" concretaron una obra era esencial para los vecinos de la localidad.
