La Municipalidad informó que este martes finalizó la repavimentación en el camino de acceso a Santa Lucía, a cargo de la empresa Ingeniero Reano S. A. (Iarsa).

Se trata del último tramo de una obra que fue retomada por el personal de la firma nicoleña luego de que la empresa Eleprint S.A abandonara las tareas previstas para la ruta 191, en 2022.

Las tareas comenzaron en julio, cuando Iarsa dispuso el obrador, realizó mediciones y colocó mojones en el camino.

"Fue fruto de una gestión persistente y del compromiso del gobernador Kicillof", destacó el jefe comunal.

El intendente Cecilio Salazar indicó que “es un día histórico para Santa Lucía", ya que "después de 60 años" concretaron una obra era esencial para los vecinos de la localidad.

