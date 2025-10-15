La demora de los trenes en el trayecto que une Retiro con Rosario forman parte de las preocupaciones de los viajeros.

Para los sampedrinos que lo utilizan, desde y hacia la ciudad de Buenos Aires, les resulta fastidioso un viaje que puede llegar a una duración de hasta cinco horas y media, cuando lo planificado demanda dos horas menos.

Quienes son seguidores en X de la cuenta “Trenes de larga distancia” (@TrenesGenerales), podrán percatarse como se van sucediendo los pasos en algunas de las estaciones. Podríamos detallar varios casos, pero un ejemplo es suficiente con lo que acontece diariamente:

Domingo 12 de octubre, Retiro-Rosario: partió desde Buenos Aires a las 19.30 (puntual); pasó por Zárate a las 21.58 con 22 minutos de demora; pasó por Baradero a las 23.15 con 45 minutos de demora; y arribó a San Pedro a las 0.08 del lunes 13, con 1 hora y 8 minutos de retraso. Por lo tanto, entre Baradero y San Pedro la tardanza se amplió aún más, en 23 minutos.

Esto se debe a la situación que se presenta en los puentes sobre el río Arrecifes y el arroyo El Tala. En estos momentos están bajo estudio por parte de una empresa que contrató Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), que deberá realizar un diagnóstico sobre el estado que presentan las bases.

Después del temporal de mayo último, con precipitaciones copiosas en toda la región norte de la provincia, y que desembocaron en los valles de inundación como los existentes en la cuenca del río Arrecifes, esta vez se habrían resentido las estructuras.

👇 A esta velocidad cruzan los trenes entre Retiro y Rosario el Arroyo de la Tala (ubicado entre Baradero y San Pedro), motivo por el cual el servicio se atrasa de forma permanente 30 minutos como minimo. pic.twitter.com/loDGNCGOBA — 🇦🇷 Trenes de Larga Distancia 🚆 (@TrenesGenerales) October 11, 2025

Un video de “Trenes de larga distancia” muestra la velocidad que desarrollan las formaciones, que muy lentamente atraviesan las pasarelas ferroviarias.

La Opinión consultó a Fidel Villalba, quien se considera un fanático de los trenes y que estudia Gestión y Tecnología Ferroviaria en la Universidad de San Martín (UNSAM). “Me estoy formando profesionalmente en el ámbito”, indicó.

Explicó que el situado sobre el arroyo El Tala, “más que puente es un viaducto (que en su defecto es como si fuera una seguidilla de puentes), con estructuras que a esta altura ya se encuentran en un estado calamitoso. Están hechos literalmente con mampostería clásica que tiene una vida útil sobre el agua, que ya habrá vencido hace rato”.

Villalba detalló que “los pilotes se adhieren a la superficie arenosa del río con las estacas de madera, que ya no deberían existir más. Quedaron enterrados por el propio material. Así que en su defecto para solucionar el problema habría que hacerlos desde cero”. Si bien aclaró que esta es su visión, aguarda el informe de la inspección que se efectúa para saber cuán lejos está de su teoría.

Consultado sobre la manera en que circulan los trenes por el lugar, manifestó que el horario está pensado para que la velocidad en ambos trayectos sea de 12 km/h. “Sabiendo que esos dos tramos suman 1,2 km en total, los mismos se cruzan en un período de seis minutos, dejando otros siete minutos para ir a una velocidad itinerario fuera de la zona”.

Luego amplió: “Debido a los últimos temporales que azotaron el norte bonaerense la precaución pasó de ser de 12 km/h a 5 km/h, haciendo imposible poder cumplir el itinerario, sin tener en cuenta el tiempo de aceleración o de frenado que necesitaría una locomotora para recuperar ese tiempo”.

Asimismo, Villalba dijo que desde el 18 de julio de este año “esas dos secciones de 5 km/h (los puentes), que están separados por una corta sección de tierra, fueron unificados, pasando esos 1,2 km que el tren recorría a una velocidad extremadamente lenta, a convertirse en unos 2 km de longitud. Entonces, los trenes tardan cerca de media hora en cruzar los ríos. Y esto hace imposible cumplir un itinerario”.