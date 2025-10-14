Este martes, en conferencia de prensa, autoridades municipales y la cacique Nalá Clara Romero dieron detalles de lo que será la Segunda Jornada de Arqueología, Antropología y Pueblos Indígenas que tendrá lugar este viernes en San Pedro, en el Salón Dorado del Palacio municipal.

Durante la jornada será presentado el Concejo Regional Indígena Autónomo (CRIA) creado en el seno de la Mesa del Concejo Deliberante local, integrado por seis pueblos indígenas (Qom, Guaraní, Huarpe, Ranculche, Mapuche, Diaguita Calchaquí,) y de seis provincias (Santa Fe, Salta, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Chaco).

Además, presentarán el proyecto de investigación que se desarrollará en el sitio histórico de Vuelta de Obligado, donde encontraron tiestos indígenas, y que cuenta con la participación de tres universidades nacionales.

Entre ellas la de Luján, con el doctor Mariano Ramos, quien desde hace más de dos décadas se dedica al estudio arqueológico del Combate que dio lugar a la declaración del Día de la Soberanía nacional.

En ese marco, anunciaron que el 18 de diciembre comenzarán las excavaciones para el proyecto de investigación.

De la jornada participarán representantes indígenas de diversas provincias e investigadores del Conicet y de diversas universidades nacionales. El jueves pasado, la actividad fue declarada de interés municipal por el Concejo.

