Patín carrera: destacada participación de Huincaló y Banfield en San Nicolás
El domingo en San Nicolás, Huincaló ycBanfield encabezaron el podio general en la segunda fecha el torneo de la Asociación Gaucha. En noviembre, la tercera fecha será en San Pedro.
Este fin de semana, en San Nicolás, se disputó la segunda fecha del torneo de la Asociación Gaucha de patín carrera, en el que participaron Banfield y Huincaló.
Por la buena participación de sus patinadores, ambas clubes terminaron en el podio general, con Huincaló en el primer lugar y el Taladro en segundo orden.
Entre los patinadores destacados de la jornada se encuentran representantes del club Banfield: Belinda Valera, Naomi Velázquez, Emilia Velázquez, Ignacio De los Santos y Guido De los Santos.
Por parte del club Huincaló, brillaron en pista Mía Pujol y Aylen Torres, quienes también lograron subir al podio en sus respectivas categorías.
El 2 de noviembre, San Pedro recibirá la tercera fecha del certamen en el Circuíto Panorámico de Ciclismo.
