Este fin de semana, en San Nicolás, se disputó la segunda fecha del torneo de la Asociación Gaucha de patín carrera, en el que participaron Banfield y Huincaló.

Por la buena participación de sus patinadores, ambas clubes terminaron en el podio general, con Huincaló en el primer lugar y el Taladro en segundo orden.

Entre los patinadores destacados de la jornada se encuentran representantes del club Banfield: Belinda Valera, Naomi Velázquez, Emilia Velázquez, Ignacio De los Santos y Guido De los Santos.

Por parte del club Huincaló, brillaron en pista Mía Pujol y Aylen Torres, quienes también lograron subir al podio en sus respectivas categorías.

El 2 de noviembre, San Pedro recibirá la tercera fecha del certamen en el Circuíto Panorámico de Ciclismo.

