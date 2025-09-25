Hoy es el día de celebración por el aniversario de la Virgen del Rosario de San Nicolás.

Copa País: San Pedro perdió en Mendoza

El Gobierno nacional exige al Municipio que devuelva 137 millones de las obras de La Tosquera

Octubre rosa: Lalcec invita a sumarse a su campaña de concientización sobre cáncer de mama



El Rincón de los Gauchos cumple 40 años de tradición con desfile, jineteada y asado criollo

Pami: cuáles son las credenciales habilitadas para los trámites que necesitan los afiliados

“Mi hijo progresa”: la madre de Noah agradeció al Garrahan y pidió ayuda para continuar el tratamiento

El Hospital Privado Sadiv prepara una charla abierta sobre enfermedades inflamatorias intestinales

Inseguridad: delincuente robó pelotas del frente de un comercio en Salta al 2800

El Museo Paleontológico halló parte de la cornamenta de un ciervo que vivió hace 200 mil años

Este es el cronograma de pago a jubilados y pensionados del IPS

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante el Instituto de Previsión social de la Provincia de Buenos Aires cobrarán el lunes 29 ( todas las terminaciones de pensiones sociales y jubilados con DNI terminados en 0,1,2 y 3 y el martes 30 de septiembre los restantes (4,5,6,7,8 y 9)

NECROLÓGICAS:

Vicenta Natalia Curten a los 87 años

CLIMA:

Día soleado con 19° de temperatura máxima, viento del sector Noreste rotando al Este.

FARMACIAS DE TURNO:

Pellegrini 1045

Mitre 2885

Avenida Sarmiento y Pavón

