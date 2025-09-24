El Museo Paleontológico de San Pedro anunció la recuperación de una parte de la cornamenta de un ciervo extinto del género antifer, un animal de tamaño mediano a grande que se extinguió a principios del Holoceno.

Es la segunda vez, después de 27 años de investigación en la zona, que el equipo del museo encuentra una pieza de este animal que describieron como escurridizo.

El fósil fue hallado durante una excavación de rutina en el yacimiento de Campo Spósito, sector Bajo del Tala, de la que participaron Jorge Martínez, Alexis Celie, Augusto Moleón, Julio Simonini y José Luis Aguilar. Para este grupo de sampedrinos, si bien sabían de su presencia en la prehistoria de la zona, “sus restos siempre han sido difíciles de encontrar en el norte de Buenos Aires. En este caso, el fósil hallado es un fragmento basal de una cornamenta, con la roseta de inserción que la fijaba al cráneo del animal”.

Además, consignaron que el antifer poseía cornamentas algo aplanadas lateralmente, con marcadas estrías longitudinales en relieve, características que facilitaron la identificación de este ciervo.

Su recuperación se dio en una zona donde se han obtenido restos de perezosos y armadillos gigantes, caballos fósiles, camélidos prehistóricos y otra especie de ciervo común en la zona.

“El estudio de los fósiles nos enseña sobre la gran diversidad de fauna que vivió en la llanura pampeana prehistórica durante el Pleistoceno. La zona de San Pedro, específicamente, fue un gran vergel de vida, con animales impensados para nosotros caminando por acá. El hallazgo de piezas como esta son la prueba tangible de esa gran diversidad biológica”, expresaron desde el Museo.

Posteriormente, la institución interactuó con Germán Gasparini, investigador de CONICET, Jefe de Trabajos Prácticos en Zoología III Vertebrados de la FCNYM, UNLP y Jefe de Sección en la División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata. La finalidad fue obtener mayores conocimientos. “Los cervidae son ungulados terrestres de pequeño a relativamente gran tamaño y constituyen una de las familias de artiodactyla que ingresó a América del Sur en el Pleistoceno temprano, durante el evento conocido como Gran Intercambio Biótico Americano”, les comunicó Gasparini.

Antifer es uno de los géneros extintos de la familia cervidae y está representado por dos especies de tamaño mediano a grande: antifer ensenadensis y antifer ultra. El género se registra en Argentina, sur de Brasil, norte de Uruguay y centro de Chile, desde el Pleistoceno temprano hasta el Pleistoceno tardío-Holoceno temprano. Dentro del territorio argentino existen registros fósiles en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe.

“Estos cérvidos tenían preferencias por ambientes cálidos, próximos a humedales con vegetación de tipo arbustiva. Su dieta era herbívora”, se indicó.

Finalmente, se explicó que “hacia el final del Pleistoceno y principios del Holoceno se produjo un importante evento de extinción masiva. Durante este intervalo todos los megamamíferos (en sentido estricto, los herbívoros de más de una tonelada) y el 80 % de los grandes mamíferos (de más de 45 kg) se extinguieron en el subcontinente sudamericano. Estos ciervos de tamaño mediano a grande, pertenecientes al género antifer, se vieron afectados por este evento de extinción”.

