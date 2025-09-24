El Centro Tradicionalista El Rincón de los Gauchos cumplió 40 años y el domingo vivirá una jornada especial para celebrar las cuatro décadas de defensa y promoción de las tradiciones.

Fundado el 5 de septiembre de 1985 por un grupo de vecinos apasionados defensores de las tradiciones argentinas y amantes de los caballos, desde entonces es una referencia regional en domas y jineteadas.

Este domingo, la celebración comenzará a las 10.00 de la mañana con la concentración en la sede de la institución. A las 11.00, en la intersección de Mitre y la avenida 3 de Febrero se llevará a cabo el acto protocolar.

Participarán jinetes y tropillas engalanados con sus mejores atavíos para el desfile y en el cierre actuará el ballet folclórico Florcita de Cedrón.

Cumplido el primer tramo del festejo, pasado el mediodía, se pondrá en marcha el almuerzo con el famosísimo asado criollo en la sede de calle Independencia al 3.000.

La programación continuará a partir de las 14.00. con jineteada con bastos y encimeras, monta puesta por los tropilleros con 50 de los mejores reservados a la rueda y 2 millones de pesos en premios para los jinetes.

Promediando la jornada, alrededor de las 17.00 está programado el broche de oro categoría cuero tendido con doce caballos elegidos. El primer premio será de $ 150.000 y el segundo de $ 50.000

Cuatro caballos a la final: El Arisco de Rionda, El Abrojo de Batalla, La Tucumana de Sosa y El Peoncito de Retondo. El primer premio para esta categoría será de $600.000

Participarán siete reconocidas tropillas: Los Ariscos, Los Don Roberto, Los Intocables, La Magdalena, La Sin Querencia, La Argentina, Los Castrenses y Los Bonitos.

Animarán la actividad Lucas Arce de Salto y Miguel Gómez de Santa Fe con la participación especial del payador Iván Hosftetter de Entre Ríos. Como capataces de campo actuarán Omar y Sebastián Delucca. Apadrinarán Javier Formoso, Nahuel Marocchi y los hermanos Flores.

La fiesta dispondrá de un excelente servicio de cantina y venta de porciones de costillar asado para llevar que pueden reservarse llamando al 3329 548850. La entrada general costará $ 17.000.