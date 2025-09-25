Las suspendidas obras de La Tosquera, financiadas por el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) generaron controversia entre el Municipio y el Gobierno nacional.

Ads

Por un lado, el Estado local fue a la Justicia para solicitar adherir a un amparo para que Nación retome las obras que quedaron paralizadas tras los decretos que modificaron el fondo, que tiene destino de eliminación.

Por el otro, funcionarios del gabinete del presidente Javier Milei intimaron al intendente Cecilio Salazar a que devuelva el anticipo financiero que entregó a la empresa cooperativa Grupo Alfa, que devolvió el seguro de caución por la garantía.

Ads

Son 137 millones de pesos los que Nación pide que se les devuelva.

El Municipio recuperó casi 110 millones, puesto que a eso ascendía el seguro de caución cuyo pago hizo efectivo la compañía aseguradora Integrity S. A. para responder por el abandono de la obra por parte de la cooperativa Grupo Alfa.

El Gobierno local había rescindido el contrato. Cumplidos los plazos para que reintegre el adelanto financiero o retome la obra, la Subsecretaría Legal y Técnica firmó el convenio con la aseguradora.

Ads

Pero el Gobierno nacional quiere la restitución de los fondos. Primero notificaron por vía administrativa con la intimación, tras informar la declaración de caducidad de la obra.

Es decir que Nación dispuso la cancelación de todo lo previsto en La Tosquera, por lo que la financiación queda sin efecto y, ante ello, procedieron a reclamar la devolución del anticipo financiero que el Estado nacional envió durante la gestión Alberto Fernández.

La Municipalidad remitió una carta documento para solicitar que se declare nulo el procedimiento iniciado y en la que negó haber recibido esas notificaciones previas a la declaración de caducidad.

Ads

Desde la Dirección Nacional de Desarrollo Sociocomunitario respondieron que el comprobante del Correo Argentino indicaba que habían recibido las comunicaciones y reiteraron la intimación para que el Municipio devuelva los fondos.

Esa última comunicación del Gobierno nacional fue entregada el 13 de agosto pasado. El paso que sigue desde Desarrollo Sociocomunitario de la Nación es remitir todo para el reclamo por la vía judicial.

Las obras de la localidad de Los Cazadores, también conocida como La Tosquera, estaban enmarcadas en las previstas en todo el país en las zonas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populales (Renabap).

La obra comenzó y Grupo Alfa colocó adoquines en la bajada, una vereda que recorre el bajo y dispuso la instalación de la red de agua, aunque nunca conectaron el tanque. El registro indica que eso representaba apenas el 0,93 por ciento del total de lo planificado.

Puede interesarte



