En la cancha de Sport Club Pacifico, el combinado sampedrino salió a afrontar la ida de los cuartos de final de la etapa nacional de la Copa País.

En un partido muy friccionado, los goles llegaron en el segundo tiempo. General Alvear abrió la cuenta gracias a un remate de afuera del área de Jonathan Pérez a los seis minutos. Instantes más tarde, Maximiliano Herrera aumentó el marcador de la misma forma.

El combinado sampedrino se repuso rápido y descontó tras una jugada colectiva que finalizó certeramente Santiago Rodríguez.

Aunque pudo haber conseguido la igualdad, San Pedro vuelve a la ciudad con la serie abierta y la expectativa alta de dar vuelta la serie el próximo miércoles desde las 16.15 en el Estadio Municipal.



