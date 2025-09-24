Inseguridad: delincuente robó pelotas del frente de un comercio en Salta al 2800
El hecho ocurrió durante la tarde del martes y quedó registrado por cámaras de seguridad. Los dueños del local difundieron las imágenes en redes para alertar a los vecinos de la zona.
Durante la tarde del pasado martes, un delincuente robó pelotas del frente de un comercio ubicado en Salta al 2800.
El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes muestran cómo un joven que vendía limones frena en el local y comienza a mirar su celular.
Tras mirar atentamente decide irse para, posteriormente, pasar en bicicleta y "arrancar" la bolsa con los elementos.
Los dueños del negocio difundieron los videos en las redes sociales y advirtieron: "Lamentablemente, hoy nos robaron. Compartimos para que estén atentos".
