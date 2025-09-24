Durante la tarde del pasado martes, un delincuente robó pelotas del frente de un comercio ubicado en Salta al 2800.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes muestran cómo un joven que vendía limones frena en el local y comienza a mirar su celular.

El delincuente quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Tras mirar atentamente decide irse para, posteriormente, pasar en bicicleta y "arrancar" la bolsa con los elementos.

Los dueños del negocio difundieron los videos en las redes sociales y advirtieron: "Lamentablemente, hoy nos robaron. Compartimos para que estén atentos".

