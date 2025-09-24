Noah, el nene de siete años que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo tras una explosión que tuvo lugar en un zanjón ubicado en General Pueyrredón 1800, continúa su recuperación.

El niño que permanece internado en el Hospital Garrahan desde el 28 de agosto fue intervenido nuevamente este martes y su madre, Irma, informó cuáles serán los pasos a seguir para el pequeño.

Hace, alrededor de un mes, el nene ingresó al quirófano donde los especialistas evaluaron la gravedad de sus lesiones y comenzaron a colocar injertos en las zonas afectadas.

Al pasar los días, los médicos decidieron bajar el nivel de sedación y Noah abrió sus ojos, comenzó a respirar por sus propios medios y escribió su nombre por primera vez desde el accidente.

“Gracias a la excelente labor que realizan en el Hospital Garrahan, al altísimo nivel de sus profesionales, mi hijo se encuentra progresando en su tratamiento”, expresó la madre del niño.

“Agradezco profundamente a cada una de las personas, familiares, amigos, y vecinos, que están colaborando con mis hijos”, indicó la mujer.

Refirió que, en esta etapa, cambiarán al nene de sector y que necesitarán “cremas, máscaras para la carita, remeras y calzas especiales para proteger su piel en recomposición”.

Si querés colaborar con el niño y su familia podés hacerlo a través del Alias: Noahali.2017, a nombre de Irma Teresa Currado.

“El proceso es lento, es por eso que para acelerar su recuperación, les hago este pedido. A los que puedan colaborar para poder ir adquiriendo esos insumos a medida que sean necesarios, les comparto la cuenta a la que pueden transferir su ayuda, sería de gran ayuda”, concluyó la madre de Noah.

