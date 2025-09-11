El Hospital Privado Sadiv prepara una charla informativa destinada a profesionales de la salud de toda la región.

La convocatoria es para el sábado 27 de septiembre a las 11.00 de la mañana en el auditorio de Avenida Sarmiento 2794.

En esta oportunidad el doctor Estanislao Gómez, médico gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Alemán, reconocido especialista en enfermedades inflamatorias intestinales se referirá a un novedoso tratamiento de excelentes resultados con Stelara, un medicamento de última generación.

Durante el encuentro, el profesional a cargo abordará aspectos clave del diagnóstico y manejo terapéutico actual de estas patologías complejas relacionadas con el funcionamiento intestinal, con especial foco en el uso de nuevas terapias biológicas.

Como es habitual en este tipo de eventos de actualización médica, será de participación libre y gratuita para los profesionales.

