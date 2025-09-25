A pocos días para comience el denominado octubre rosa, Lalcec San Pedro anunció las actividades previstas para el mes.

Ads

Los organizadores invitaron a sumarse de una campaña que busca “involucrar a la comunidad, especialmente a las pacientes diagnosticadas o en tratamiento”.

Informaron que el miércoles 1 de octubre colocarán “lazos rosas” en diferentes puntos de la ciudad con el fin de simbolizar la importancia de la concientización sobre el cáncer de mama.

Ads

"Si en algún momento de tu vida fuiste diagnosticada o estás atravesando un cáncer de mama, te invitamos a sumarte a nuestra nueva campaña de prevención y concientización", indicaron desde Lalcec.

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al 3329 684948 o acercarse a la entidad ubicada en Almafuerte 620. La fecha límite para anotarse es el 26 de septiembre.

Ads

Puede interesarte