Los jubilados y pensionados que necesiten utilizar su obra social, deberán chequear si su credencial está vigente.

Ads

Pami confirmó el listado de las credenciales que rigen para acceder a la cobertura de salud, como validación de turnos con especialistas, retiro de medicamentos en la farmacia, turnos para agencias y trámites web y presenciales.

Desde el año pasado quedaron cuatro formatos de identificación que pueden utilizarse. En el momento de identificarse como afiliado a PAMI, estas son las habilitadas:

Ads

*Credencial PAMI Digital: es una opción para que los afiliados puedan acceder a servicios y trámites sin necesidad de una tarjeta física. Se obtiene mediante la app oficial de PAMI, donde el usuario descarga su credencial directamente en su dispositivo móvil. Esta credencial es válida para la mayoría de las gestiones, incluyendo la solicitud de turnos y la obtención de medicamentos en farmacias.

*Credencial PAMI Plástica: es una tarjeta azul que sirve para acceder a todos los servicios del instituto, como la solicitud de turnos y la compra de medicamentos. Aunque PAMI ya no emite nuevas tarjetas plásticas, quienes ya la poseen pueden seguir utilizándola en todas sus gestiones y trámites presenciales o virtuales.

Ads

*Credencial PAMI Provisoria con QR: es una opción temporal para afiliados que necesitan acceder a servicios mientras obtienen su credencial definitiva. Se descarga en la página web de PAMI y se presenta en formato digital o impreso. Esta credencial incluye un código QR que permite verificar rápidamente los datos del afiliado y es válida para acceder a los mismos servicios, como consultas médicas y retiro de medicamentos.

*Credencial PAMI provisoria ticket: es una alternativa temporal que se imprime en las terminales de autogestión ubicadas en las Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI. Es válida para acceder a todos los servicios, como turnos y retiro de medicamentos, y tiene una validez limitada hasta que el afiliado obtenga una credencial definitiva.

Puede interesarte