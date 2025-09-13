La apertura de las urnas de las elecciones del 7 de septiembre para el escrutinio definitivo comenzó este sábado a las 8.00 de la mañana en La Plata.

Se trata de un paso importante para saber si los resultados oficiales provisorios se mantienen y, con ello, la distribución de las bancas en el Concejo Deliberante.

El procedimiento será decisivo para saber qué ocurre con la novena banca en juego, porque en el recuento provisorio la obtiene Nuevos Aires, de Damián Mosquera y para Belén Santos, pero Mauro Rasio, de Hechos, quedó a apenas 72 votos de la cifra repartidora.

Además, La Libertad Avanza también tiene expectativas en el recuento definitivo porque entienden que podrían reunir votos suficientes como para quedarse con un quinto edil.

El escrutinio definitivo tiene la finalidad de detectar presuntas deficiencias en la documentación original de las mesas de votación y que podrían tener diferencias con la obtenidas por los fiscales de los partidos políticos.

En estos casos, se recurre a este acto con el objetivo de extraer los certificados o actas de escrutinio que se encuentren.

Si este documento resulta válido, se utilizará para el recuento definitivo. Pero si existe diferencia, la Junta Electoral definirá. Puede llegar, siu es necesario, a proceder al conteo de los sufragios a pedido de los apoderados partidarios.

El sábado 13, desde las 8.00, en el Pasaje Dardo Rocha comenzará el desfile de los representantes de las agrupaciones políticas (pueden concurrir con hasta 50 personas). Previamente, debían acreditarse.

La primera sección electoral a revisar será la octava (La Plata) para luego continuar por la primera (zona norte del Gran Buenos Aires) y así hasta cubrir todas las secciones y los 135 distritos de la provincia.

Respecto al procedimiento, se analizarán hasta 50 mesas por turno, que se ubicarán en diferentes sectores, para darle celeridad al proceso.

Por ahora, de las nueve bancas que se renovaron en San Pedro, cuatro corresponden a La Libertad Avanza, de Ariel Rey; tres a Fuerza Patria, de Valentín Bravo; y dos a Nuevos Aires, de Damián Mosquera.