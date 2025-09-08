“Esto es un gran equipo, somos todos parte de esta campaña. Después de 2023 nunca perdimos el foco, porque la gente esperaba muchas respuestas de nosotros. Conformamos el equipo y nos constituimos en la mejor opción posible”, dijo Ariel Rey después de conocer la actitud del intendente Cecilio Salazar, quien reconoció la derrota electoral.

Rey, emocionado y rodeado de su familia y los militantes, agradeció a la coordinadora de la Segunda Sección Electoral de la Libertad Avanza, Analía Corvino, “que confió también en el grupo, porque esto es un gran equipo, somos todos parte de La Libertad Avanza en San Pedro”, expresó.

“La gente espera de nosotros que sigamos este camino, que fortalezcamos el vínculo con el vecino. Ahora a conformar un bloque sólido en el Concejo Deliberante, que sea la voz de la gente de San Pedro, que comience a ver transparencia y que sienta que se comienza a construir el cambio que todos esperan”, señaló el candidato que asoma como una de las figuras para disputar la intendencia dentro de dos años.

“Acá hay un San Pedro que puede, con un equipo que nunca paró de trabajar, que construyó, que hizo un espacio, el que ustedes están conociendo ahora. La verdad, siento muchas emociones”, dijo Rey.

También habló Analía Corvino, quien estaba cerca de alcanzar una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia. “Vamos a seguir trabajando por el cambio. Este ha sido un gran equipo con voluntad, con empeño, que continuaremos para alcanzar otros objetivos”.

Por su parte Luis Silva, armador de La Libertad Avanza en el distrito, se mostró eufórico, siendo uno más que habló de compromiso y capacidad de trabajo. “Hicimos un trabajo excelente, sabíamos cuál era el objetivo para que en 2027 tengamos una alternativa. Y si Ariel quiere ser candidato lo será. Yo quiero ser el constructor de ese camino, buscando consensos”.