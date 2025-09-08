Elecciones 2025: la lista de Ariel Rey fue la más votada en Santa Lucía
La Libertad Avanza se llevó el 40,75 % de los votos en esa localidad. Detrás quedó Fuerza Patria, con el 36,7 por ciento. Rasio sacó tres votos más que Mosquera.
Santa Lucía tenía 2492 electores habilitados para estas elecciones legislativas y este domingo se contabilizaron 1477 votos afirmativos.
La lista de La Libertad Avanza, con Ariel Rey a la cabeza, fue la más votada, con 602 votos, lo que representa el 40,75 por ciento.
Detrás se ubico la del oficialismo de Cecilio Salazar, la boleta de Fuerza Patria que tenía a Valentín Bravo al frente, con 543 (36,76 %).
Mauro Rasio, de Hechos, cosechó 106 votos (7,17 %), tres más que Damián Mosquera, de Nuevos Aires (103, 6,97 %).
Martín Rivas y Acuerdo Ciudadano obtuvieron 68 votos en Santa Lucía (4,6 %) y Pía Grondona, de Potencia, logró 29 (1,96 %).
El Frente de Izquierda, de Florencia Galán, sacó 19 votos (1,28 %) y Tatiana Morales, de Unión Liberal, 7 (0,47 %). El Partido Libertario, de Fernando Altolaguirre, no tuvo votos en Santa Lucía.
