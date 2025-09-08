Santa Lucía tenía 2492 electores habilitados para estas elecciones legislativas y este domingo se contabilizaron 1477 votos afirmativos.

La lista de La Libertad Avanza, con Ariel Rey a la cabeza, fue la más votada, con 602 votos, lo que representa el 40,75 por ciento.

Detrás se ubico la del oficialismo de Cecilio Salazar, la boleta de Fuerza Patria que tenía a Valentín Bravo al frente, con 543 (36,76 %).

Mauro Rasio, de Hechos, cosechó 106 votos (7,17 %), tres más que Damián Mosquera, de Nuevos Aires (103, 6,97 %).

Martín Rivas y Acuerdo Ciudadano obtuvieron 68 votos en Santa Lucía (4,6 %) y Pía Grondona, de Potencia, logró 29 (1,96 %).

El Frente de Izquierda, de Florencia Galán, sacó 19 votos (1,28 %) y Tatiana Morales, de Unión Liberal, 7 (0,47 %). El Partido Libertario, de Fernando Altolaguirre, no tuvo votos en Santa Lucía.

